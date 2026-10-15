Супруги вернулись в город, который имеет особое значение для их отношений. Об этом сообщило издание PEOPLE.

Именно в Ноттингеме 1 декабря 2017 года Меган впервые приняла участие в официальном королевском мероприятии вместе с Гарри. Это произошло всего через четыре дня после того, как пара объявила о помолвке.

Рада снова быть здесь,

– сказала герцогиня Сассекская одной из жительниц города, которая поздравила ее в Ноттингеме.

Принц Гарри и Меган начали свой визит с посещения благотворительной организации The Community Recording Studio (CRS). Ее основали в 1991 году, чтобы молодые люди могли заниматься музыкой и записывать собственные песни. Впоследствии организация расширила свою деятельность и теперь также проводит творческие и спортивные занятия, помогает молодежи развивать навыки и получать поддержку от наставников.

Отметим, что поездка в Ноттингем стала первым официальным совместным выходом принца Гарри и Меган Маркл после возвращения семьи в Великобританию в августе этого года. Ранее супругов уже видели вместе на публике – тогда герцог и герцогиня Сассекские пошли на свидание в паб.