Меган Маркл – 45: який вигляд герцогиня мала в дитинстві

4 серпня, lifestyle-бренд As Ever, заснований Меган Маркл, привітав герцогиню Сассекську з 45-річчям.

Команда бренду опублікувала зворушливий допис в інстаграмі. У ньому з'явилися два фото Меган: свіжа світлина в елегантному образі та архівний кадр із дитинства, на якому майбутня герцогиня ще зовсім маленька.

На першому фото дружина принца Гаррі позувала у невимушеному, але стильному образі: синьо-біла сорочка в смужку, білі джинси та світлі босоніжки створили спокійний літній настрій. На знімку вона стоїть у світлому дворику з чашкою в руках.

Меган Маркл / Фото з інстаграму As Ever

Другий кадр став особливо зворушливим для шанувальників: на ньому майбутня герцогиня ще зовсім маленька, з двома косичками та щирою усмішкою. Цю світлину зробили приблизно 1987 року в спальні дівчинки у Лос-Анджелесі, а на задньому плані можна розгледіти шкільне фото з Меган та її однокласниками.

Дитяче фото Меган Маркл / Світлина з інстаграм-сторінки As Ever

Нагадаємо, раніше українські знаменитості, зокрема Джамала та Наталія Могилевська, підтримали вірусний тренд в інстаграмі й показали свої фото ще до того, як стали популярними.