До флешмобу долучилися й українські знаменитості. Серед них – Наталія Могилевська, Джамала, Ольга Цибульська та інші артисти, передає 24 Канал.

Як українські зірки виглядали до популярності

Наталія Могилевська поділилася архівним шкільним фото, на якому позує з букварем, а поруч показала свіжий кадр, зроблений уже в дорослому віці.

Наталія Могилевська показала, який вигляд мала в дитинстві / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Джамала також підтримала вірусний тренд. Співачка опублікувала юнацьку світлину та порівняла її із сучасним селфі в дзеркалі.

Джамала показала, який вигляд мала в юності / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Ольга Цибульська показала одразу чотири фото: два архівні кадри з дитинства та дві світлини з нової фотосесії.

Ольга Цибульська показала, який вигляд мала в дитинстві / Скриншоти з інстаграм-сторіс

До флешмобу приєдналася й танцівниця Наталія Татарінцева. На одному фото танцівниця ще маленька, а на іншому – усміхається разом із донькою Лелею.

Наталія Татарінцева показала, який вигляд мала в дитинстві / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Тренд також підтримали співачка Оксана Муха, Кажанна, LAUD, дружина Олександра Усика Катерина та інші українські знаменитості в інстаграмі.

Українські зірки показали свої "мініверсії" в новому тренді / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Якщо вам цікаво, як змінилися знаменитості за роки, раніше ми зібрали добірку архівних фото інших українських зірок до популярності.