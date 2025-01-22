Сама окреслює кордони, – The New York Times про таємничий образ Меланії Трамп у день інавгурації

На інавгурації Дональда Трампа особлива увага була прикута до образів його дружини. Для першого виходу Меланія, зокрема, обрала темний крислатий капелюх від Eric Javits, який закривав її очі.

До Меланії Трамп й інші перші леді одягали капелюхи у день інавгурації своїх чоловіків, зокрема Меймі Ейзенхауер, Ненсі Рейган та Жаклін Кеннеді. Однак вони не приховували їхні обличчя, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Перший образ Меланії Трамп у день інавгурації був доволі строгим та надавав їй неприступності й таємничості. Це досить незвично для такої події, адже традиційно сім'ю "розглядають як нове обличчя нації". Водночас жінка дотримується строго стилю відтоді, як "її чоловік з'явився на політичній сцені".

Те, що вона відмовилась зняти свій капелюх і пальто навіть у ротонді Капітолія, навіть коли пан Трамп складав присягу, лише підкреслювало суть. Місис Трамп, можливо, щойно написала мемуари-бестселери та знімає документальний фільм про своє друге перебування у Білому домі, але вона сама окреслює кордони,

– зазначає газета The New York Times.

Контраст образів Меланії Трамп на інавгураціях чоловіка

У цьому образі помітний й контраст з вбранням, яке Меланія обрала для першої інавгурації чоловіка. Тоді вона з'явилася у блакитному костюмі від Ральфа Лорена й була без капелюха. Такий стиль нагадав Жаклін Кеннеді та натякнув, що жінка "хоче міцно закріпитися серед попередніх перших леді".

Під час другого складання присяги місис Трамп справді відповідала історичним нормам, вибравши капелюх та пальто від американських дизайнерів,

– йдеться у статті.

У The New York Times підкреслили, що у стилі Меланії Трамп "було щось відсторонене і безкомпромісне",