У костюмі від Dolce & Gabbana за чотири тисячі доларів: новий вихід Меланії Трамп

Перша леді США Меланія Трамп відвідала щорічну губернаторську вечерю в Білому домі. Це перша поява дружини президента США у Вашингтоні після чотиритижневої відсутності.

На заході для членів Національної асоціації губернаторів у Східній кімнаті Білого дому Меланія Трамп з'явилася в стриманому та водночас стильному образі, пише Show24.

Теж цікаво За два місяці до конкурсу: представник Італії на Євробачення-2025 відмовився від участі

Так, перша леді США постала у класичному костюмі, що складався з приталеного жакета з атласними лацканами та завужених штанів із шовковим поясом. Образ доповнила біла сорочка, що гармонійно поєднувалася з костюмом президента Трампа.

Меланія Трамп у Білому домі: для перегляду всіх фото гортайте праворуч

Зауважимо, цей чорний смокінг схожий на той, який Меланія Трамп обрала для свого офіційного портрета в статусі першої леді США від Dolce & Gabbana. За даними Breitbart News, вартість костюма склала понад 4 тисячі доларів: піджак – близько 3 тисяч, а штани – близько тисячі доларів.