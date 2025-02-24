На мероприятии для членов Национальной ассоциации губернаторов в Восточной комнате Белого дома Мелания Трамп появилась в сдержанном и одновременно стильном образе, пишет Show24.

Тоже интересно За два месяца до конкурса: представитель Италии на Евровидение-2025 отказался от участия

Так, первая леди США предстала в классическом костюме, состоящем из приталенного жакета с атласными лацканами и зауженных брюк с шелковым поясом. Образ дополнила белая рубашка, что гармонично сочеталась с костюмом президента Трампа.

Мелания Трамп в Белом доме: для просмотра всех фото листайте вправо

Заметим, этот черный смокинг похож на тот, который Мелания Трамп выбрала для своего официального портрета в статусе первой леди США от Dolce & Gabbana. По данным Breitbart News, стоимость костюма составила более 4 тысяч долларов: пиджак – около 3 тысяч, а брюки – около тысячи долларов.