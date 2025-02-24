Певец уже рассекретил причину своего решения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнителя. Поэтому, теперь стало известно, примет ли Италия участие в Евровидении-2025.

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Так, Olly должен был в Базеле представлять Италию с песней Balorda Nostalgia, однако Евровидение-2025 и запланированный концертный тур артиста приходятся на один и тот же период в мае, причем билеты на все выступления уже распроданы. Поэтому, осознавая уникальность упущенной возможности, исполнитель принял решение отказаться от участия в песенном конкурсе.

Я не думаю, что вы бы расстроились, если бы я перенес концерты для Евровидения, но я верю, что мне нужно собрать воедино все, что со мной происходит, прежде чем двигаться дальше. Я решил отказаться от возможности участвовать в песенном конкурсе, осознавая, что это одна из тех вещей, которые, возможно, случаются с тобой только раз в жизни. Я желаю успехов тому, кто займет мое место,

– отметил певец.

Так, место Olly на конкурсе займет серебряный призер Sanremo – Lucio Corsi. Он будет представлять Италию на Евровидении-2025 с композицией Volevo Essere Un Duro.

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