Меланія Трамп представила офіційний портрет на своїй сторінці – це її перша публікація, передає 24 Канал. Чорно-біле фото зробили у Білому домі після інавгурації її чоловіка Дональда Трампа.

До слова 20 років разом: Дональд Трамп публічно звернувся до дружини та показав їхнє архівне фото

Меланія Трамп позувала у Жовтій овальній кімнаті, спершись руками на стіл. На тлі видно Монумент Вашингтона. Авторкою портрета стала фотографка з Бельгії Реджин Махо, яка працює з сім'єю Трампів понад 20 років, пише BBC.

Перша леді обрала для портрета класичне ділове вбрання – чорний штанний костюм та білу сорочку. За даними видання Breitbart News, піджак Меланії Трамп від Dolce & Gabbana коштував понад 3 тисячі доларів, а штани близько 1 тисячу доларів.

На думку експертів, своїм портретом Меланія Трамп показала готовність ставати до роботи та відповідати очікуванням, які покладають на першу леді. Водночас дружина президента США залишає за собою трохи загадковості й таємничості, зберігаючи межу між собою та глядачем.



Меланія Трамп / Фото з інстаграму першої леді США

Перші образи Меланії Трамп як першої леді