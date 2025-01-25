Так, увага знову була прикута до нового образу Меланії Трамп. Цього разу її образ був значно стриманішим, аніж під час інавгураційних урочистостей, які проходили нещодавно, пише 24 Канал з посиланням на WWD.

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У Північній Кароліні подружжя відвідало постраждалих від урагану Гелен. Меланія Трамп для поїздки обрала зручний образ: чорну шапку, оливково-зелену куртку Rag & Bone з капюшоном, чорні джинси Levi’s та чорні черевики на шнурівках. З аксесуарів на ній були чорні окуляри-авіатори від Вікторії Бекхем. Під час візиту Меланія Трамп також одягнула куртку Club Monaco в армійському стилі.

Меланія і Дональд Трамп / Фото AP, Mark Schieflbein

Крім того, Дональд та Меланія Трамп вирушили До Південної Каліфорнії, аби подивитися на території, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Зокрема, вони зустрілися з губернатором Гевіном Ньюсом, аби оглянути елітний район Лос-Анджелеса Пасифік-Палісейдс, який піддався великим руйнуванням.

Меланія і Дональд Трамп: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що внаслідок масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі чимало світових зірок втратили свої будинки. Зокрема, Періс Гілтон, Ентоні Гопкінс, Адам Броуді й Лейтон Містер, Майлз Теллер та інші.