Так, внимание снова было приковано к новому образу Мелании Трамп. На этот раз ее образ был значительно сдержаннее, чем во время инаугурационных торжеств, которые проходили недавно, пишет 24 Канал со ссылкой на WWD.

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В Северной Каролине супруги посетили пострадавших от урагана Хелен. Мелания Трамп для поездки выбрала удобный образ: черную шапку, оливково-зеленую куртку Rag & Bone с капюшоном, черные джинсы Levi's и черные ботинки на шнуровках. Из аксессуаров на ней были черные очки-авиаторы от Виктории Бекхэм. Во время визита Мелания Трамп также надела куртку Club Monaco в армейском стиле.

Мелания и Дональд Трамп / Фото AP, Mark Schieflbein

Кроме того, Дональд и Мелания Трамп отправились в Южную Калифорнию, чтобы посмотреть на территории, которые пострадали от масштабных лесных пожаров. В частности, они встретились с губернатором Гэвином Ньюсом, чтобы осмотреть элитный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, который подвергся большим разрушениям.

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Напомним, что в результате масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе немало мировых звезд потеряли свои дома. В частности, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Адам Броуди и Лейтон Мистер, Майлз Теллер и другие.