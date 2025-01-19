Що відомо про стосунки Меланії та Дональда Трампа, який скоро стане 47-м президентом США

Вже зовсім скоро Меланія Трамп вдруге стане першою леді США. У листопаді минулого року Дональд Трамп переміг на виборах, отримавши більше голосів, аніж кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс.

Інавгурація новообраного президента США відбудеться завтра, 20 січня. Подружжя вже прибуло до Вашингтона та взяло участь в урочистостях. Меланія була поруч з чоловіком і у 2016 році, коли республіканець вперше переміг на виборах, і у 2024 році. Детальніше про її стосунки з Дональдом Трампом розповість 24 Канал.

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Стосунки Меланії та Дональда Трампа

Меланія Трамп народилася у Словенії, а з Дональдом познайомилась, коли у 1990-х роках переїхала до Нью-Йорка. Сталося це на модній вечірці у 1998 році. Спершу вона не хотіла зустрічатися з чоловіком, однак наступного року у них все ж таки зав'язалися стосунки. У 2000 році пара ненадовго розійшлася.

Меланія і Дональд Трамп заручилися у квітні 2004 році. Вже у січні наступного року вони одружилися, розкішна церемонія відбулася у місті Палм-Біч, що у штаті Флорида. Серед гостей, зокрема, був баскетболіст Шакіл О’Ніл. Після весілля жінка офіційно взяла прізвище чоловіка, до шлюбу вона носила прізвище Кнавс.

Весілля Меланії й Дональда Трампа / Фото Palm Beach Post

У березні 2006 року Меланія Трамп народила сина, якого вони з Дональдом назвали Берроном. Хлопець – єдина дитина першої леді США та п'ята для новообраного президента.

У 2018 році політика звинуватили у зраді. Зокрема, повідомлялося, що у нього був роман з зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Порноакторка заявила, що займалася сексом з Дональдом Трампом у липні 2006 року – все відбувалося за згодою у готельному номері. Однак чоловік заперечив цю інформацію.

Стормі Деніелс / Фото Getty Images

Після того як поширилась новина про ймовірну зраду Дональда Трампа, Меланія не поїхала з ним на Всесвітній економічний форум, але потім нібито все нагладилось. Водночас публічно скандал вона не коментувала.

У шлюбі з Дональдом Трампом Меланія постійного його підтримувала. Раніше іноземні ЗМІ навіть писали, що це саме вона підштовхнула коханого оголосити про свою кандидатуру на пост президента. Незабаром жінка знову стане першою леді США, тож відіграватиме важливу роль у житті свого чоловіка і країни.