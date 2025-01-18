20 січня 2025 року відбудеться інавгурація Трампа як 47-го президента США. На цю подію запрошено близько 1400 vip-гостей. З цієї нагоди пропонуємо пригадати, якою була діяльність Меланії з 2017 по 2021 роки та чого їй вдалось досягти, пише Show 24.

До теми Кар'єра моделі, шлюб з Трампом і роль першої леді США: біографія Меланії Трамп

Якою першою леді була Меланія Трамп

Багато хто називає Меланією "загадкою", адже вона дуже сильно відрізнялась від своїх попередниць. Відвідувала меншу кількість заходів, виголошувала менше промов, й просто робила так, як цього сама хотіла, а не як диктували правила.

Вона була доволі стриманою першою леді, але часто приймала подружжя світових лідерів, з'являлась на святах і брала участь у державних заходах. Її команда складалась з 10 працівників.

Меланія і Дональд Трамп / Фото Getty images

Як пише BBC, перша леді спершу зосередилась на Білому домі, в якому затіяла ремонт. Перед різдвяними та новорічними святами Меланія замовила тематичні прикраси, але певні джерела стверджують, що жінка скаржилась на це завдання.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва / Фото Getty images

У травні 2018 року перша леді опублікувала платформу Be Best, яка мала покращувати життя дітей, пропагувати кібербезпеку та боротися із залежностями у сім'ях. Наразі невідомо, чи повернеться Меланія до цієї платформи вдруге.

Одного разу в публіку потрапив таємний запис, де дружина Трампа скаржилась на те, що її критикують за політику чоловіка про відокремлення дітей мігрантів від їхніх сімей. Згодом вона сказала Дональду, що їй не подобається ця тема, тому у червні 2018 року президент скасував цю політику.

Найбільшою проблемою Меланії було те, що вона не надто освічена у темі політики, та й сам персонал відзначився такою ж самою некомпетентністю. Однак перша леді заснувала фонд, який збирав гроші на освіту для дітей, що зростають у названих сім'ях.

Крім того, Меланія Трамп неодноразово стикалась з критикою щодо своїх образів. До прикладу, на території Білого дому був город, який облаштувала Мішель Обама. Тоді дружина Трампа пообіцяла, що збереже плантацію й одного разу навіть особисто пішла висаджувати капусту на город. Вона одягла сорочку Balmain вартістю 1380 доларів. Американців обурило те, що Меланія обрала таку дорогу річ для городу й саду, у той час, коли її попередниця обирала значно бюджетніші варіанти.

Меланія Трамп висадила капусту / Фото Getty images

Ще один випадок, який став джерелом критики, також негативно відзначився на репутації першої леді. Одного разу вона приїхала до Техасу, щоб оцінити наслідки стихії, яка наробила чимало лиха для людей. Дружина Трампа обрала для поїздки туфлі на високих шпильках і дороге вбрання, що зовсім не відповідало поточній ситуації.

Водночас вона відповідала хейтерам та часто заступалась за свого чоловіка. Та коли жінка пішла з посади, у неї був найнижчий рейтинг прихильності – 47% респондентів мали негативну думку про неї.

Сьогодні дехто припускає, що у другій каденції поведінка Меланії будеш ще революційнішою, адже вона точно не слідуватиме традиціям. Як мінімум, про це свідчать припущення ЗМІ, які пишуть, що дружина новообраного президента США Дональда Трампа, можливо, не проживатиме у Білому домі на постійній основі. До слова, вона вже відмовилась символічно зустрітися з Джилл Байден у Білому домі, поки Дональд Трамп зустрічався з Джо Байденом в Овальному кабінеті. ЗМІ припускають, що більшість часу Меланія Трамп проведе не в Білому домі, а між Нью-Йорком і Палм-Біч, що у Флориді.