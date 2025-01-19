Инаугурация новоизбранного президента США состоится завтра, 20 января. Супруги уже прибыли в Вашингтон и приняли участие в торжествах. Мелания была рядом с мужем и в 2016 году, когда республиканец впервые победил на выборах, и в 2024 году. Подробнее о ее отношениях с Дональдом Трампом расскажет 24 Канал.

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Отношения Мелании и Дональда Трампа

Мелания Трамп родилась в Словении, а с Дональдом познакомилась, когда в 1990-х годах переехала в Нью-Йорк. Произошло это на модной вечеринке в 1998 году. Сначала она не хотела встречаться с мужчиной, однако в следующем году у них все же завязались отношения. В 2000 году пара ненадолго разошлась.

Мелания и Дональд Трамп обручились в апреле 2004 году. Уже в январе следующего года они поженились, роскошная церемония состоялась в городе Палм-Бич, что в штате Флорида. Среди гостей, в частности, был баскетболист Шакил О'Нил. После свадьбы женщина официально взяла фамилию мужа, до брака она носила фамилию Кнавс.

Свадьба Мелании и Дональда Трампа / Фото Palm Beach Post

В марте 2006 года Мелания Трамп родила сына, которого они с Дональдом назвали Бэрроном. Парень – единственный ребенок первой леди США и пятый для новоизбранного президента.

В 2018 году политика обвинили в измене. В частности, сообщалось, что у него был роман со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Порноактриса заявила, что занималась сексом с Дональдом Трампом в июле 2006 года – все происходило по согласию в гостиничном номере. Однако мужчина отрицает эту информацию.

Сторми Дэниелс / Фото Getty Images

После того как распространилась новость о вероятной измене Дональда Трампа, Мелания не поехала с ним на Всемирный экономический форум, но потом якобы все нагладилось. В то же время публично скандал она не комментировала.

В браке с Дональдом Трампом Мелания постоянного его поддерживала. Ранее иностранные СМИ даже писали, что это именно она подтолкнула любимого объявить о своей кандидатуре на пост президента. Вскоре женщина снова станет первой леди США, поэтому будет играть важную роль в жизни своего мужа и страны.