Розкішне життя та гучні скандали: цікаві факти з життя Меланії Трамп

Вона володіє п'ятьма мовами, має власну лінію прикрас і косметики, а її весільна сукня увійшла в історію моди. Меланія Трамп – значно більше, ніж просто дружина Дональда Трампа. Її біографія сповнена несподіваних фактів і цікавих деталей.

Так, Меланія Трамп, дівоче прізвище якої Кнавс, народилася 26 квітня 1970 року в Ново Место, Югославія (сучасна Словенія), й провела свої дитячі роки в маленькому містечку Севница. Вона сповідує католицизм та є однією з найвищих перших леді в історії США зі зростом у 180 сантиметрів, проте це далеко не найцікавіші факти з життя дружини Дональда Трампа. Про скандальні оголені фотосесії, діамантову обручку за півтора мільйона доларів, плагіат у промовах і дерев'яну статую на батьківщині — далі в матеріалі Show 24.

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У 16 років амбітна красуня розпочала модельну кар'єру і вже через два роки крокувала подіумами Мілана, а її фото прикрашали обкладинки модних журналів, як от Harper's Bazaar Bulgaria, Vanity Fair Italia, Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Найгучніший скандал спричинила відверта фотосесія Меланії для British GQ, де майбутня перша леді США позувала без одягу. "У Європі такі фотографії дуже модні та поширені", – пізніше виправдовувався Дональд Трамп, коли фото сколихнули американську громадськість під час його передвиборчої кампанії у 2016 році.

Крім того, під час першої президентської кампанії Трампа Меланія потрапила у скандал через плагіат. Її промова на з'їзді Республіканської партії виявилася майже ідентичною виступу Мішель Обами 2008 року. Після цього випадку Меланія не так часто бере участь в публічних виступів.

Водночас вона вільно володіє п'ятьма мовами: словенською, англійською, французькою, німецькою та сербською.

Весілля Дональда і Меланії Трамп у 2005 році стало не менш гучною подією у світському житті США. Наречена з'явилася у сукні від модного дому Christian Dior. На її створення витратили 550 годин кропіткої роботи, використавши майже 82 метри найдорожчого атласу, 1500 кристалів та 4 метри повітряної вуалі. Попри значну вагу у 20 кілограмів, сукня виглядала неймовірно елегантно. Її вартість склала близько 200 тисяч доларів.

Особливу увагу привертала обручка нареченої – діамант у 12 каратів, оцінений у 1,5 мільйона доларів.

Ще однією цікавинкою став весільний торт, прикрашений трьома тисячами свіжих троянд.

Меланія – не лише модель і дружина політика. Вона розвинула власний бізнес, заснувавши ювелірний бренд Melania Timepieces and Jewelry у 2010 році.

У 2013-му вона до того ж випустила лінію косметики Melania Caviar Complexe C6.

Цікаво, що на її батьківщині у Севніце встановили дерев'яну скульптуру на честь першої леді, яка через свій незвичний вигляд стала інтернет-мемом.

Восени 2024 року Меланія випустила книгу мемуарів, де вперше розкрила завісу свого приватного життя.

Моя історія. Моя перспектива. Правда,

– зазначила дружина Трампа.

У цій книзі представлені особисті історії та ексклюзивні сімейні фотографії, які Меланія до цього ніколи не показувала громадськості.

Детальніше про кар'єру моделі, шлюб з Трампом і роль першої леді США Меланії Трамп читайте в нашому матеріалі.