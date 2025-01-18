Так, Мелания Трамп, девичья фамилия которой Кнавс, родилась 26 апреля 1970 года в Ново Место, Югославия (современная Словения), и провела свои детские годы в маленьком городке Севница. Она исповедует католицизм и является одной из самых высоких первых леди в истории США с ростом в 180 сантиметров, однако это далеко не самые интересные факты из жизни жены Дональда Трампа. О скандальных обнаженных фотосессиях, бриллиантовом кольце за полтора миллиона долларов, плагиат в речах и деревянной стате на родине - далее в материале Show 24.

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В 16 лет амбициозная красавица начала модельную карьеру и уже через два года шагала по подиумам Милана, а ее фото украшали обложки модных журналов, таких как Harper's Bazaar Bulgaria, Vanity Fair Italia, Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Самый громкий скандал вызвала откровенная фотосессия Мелании для British GQ, где будущая первая леди США позировала без одежды. "В Европе такие фотографии очень модные и распространенные", – позже оправдывался Дональд Трамп, когда фото всколыхнули американскую общественность во время его предвыборной кампании в 2016 году.

Кроме того, во время первой президентской кампании Трампа Мелания попала в скандал из-за плагиата. Ее речь на съезде Республиканской партии оказалась почти идентичной выступлению Мишель Обамы 2008 года. После этого случая Мелания не так часто участвует в публичных выступлений.

В то же время она свободно владеет пятью языками: словенским, английским, французским, немецким и сербским.

Свадьба Дональда и Мелании Трамп в 2005 году стала не менее громким событием в светской жизни США. Невеста появилась в платье от модного дома Christian Dior. На его создание потратили 550 часов кропотливой работы, использовав почти 82 метра самого дорогого атласа, 1500 кристаллов и 4 метра воздушной вуали. Несмотря на значительный вес в 20 килограммов, платье выглядело невероятно элегантно. Его стоимость составила около 200 тысяч долларов.

Особое внимание привлекало обручальное кольцо невесты – бриллиант в 12 карат, оценен в 1,5 миллиона долларов.

Еще одной изюминкой стал свадебный торт, украшенный тремя тысячами свежих роз.

Мелания – не только модель и жена политика. Она развила собственный бизнес, основав ювелирный бренд Melania Timepieces and Jewelry в 2010 году.

В 2013-м она к тому же выпустила линию косметики Melania Caviar Complexe C6.

Интересно, что на ее родине в Севнице установили деревянную скульптуру в честь первой леди, которая из-за своего необычного вида стала интернет-мемом.

Осенью 2024 года Мелания выпустила книгу мемуаров, где впервые раскрыла завесу своей частной жизни.

Моя история. Моя перспектива. Правда,

– отметила жена Трампа.

В этой книге представлены личные истории и эксклюзивные семейные фотографии, которые Мелания до этого никогда не показывала общественности.

Подробнее о карьере модели, браке с Трампом и роли первой леди США Мелании Трамп читайте в нашем материале.