У стриманому, але стильному образі: Меланія Трамп несподівано відвідала футбольний матч
- Меланія Трамп відвідала фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу між "Челсі" та "ПСЖ" в Іст-Ратерфорді, Нью-Джерсі, разом з Дональдом Трампом та президентом ФІФА Джанні Інфантіно.
- Перша леді США з'явилась у стильному образі: біла футболка, спідниця-олівець, чорний жакет від Michael Kors, сонцезахисні окуляри від Christian Dior, туфлі-човники від Manolo Blahnik та сумка Hermès Kelly.
- Меланія не часто з'являється на публіці під час другої каденції Дональда Трампа, раніше вона вразила елегантним образом на військовому параді у костюмі від Adam Lippes.
Перша леді США з чоловіком завітала на матч між "Челсі" та "Парі Сен-Жермен". Меланія Трамп постала у скромному, але вишуканому образі.
Фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу відбувся у місті Іст-Ратерфорд, штат Нью-Джерсі. Про це пише Show 24 з посиланням на Vogue.
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Меланія Трамп дивилася за грою між "Челсі" й "ПСЖ" на стадіоні MetLife разом з чоловіком Дональдом Трампом, а також у компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно і його дружини Ліни Аль Ашкар.
Перша леді США з'явилась на публіці у стриманому образі – вона одягнула білу базову футболку, спідницю-олівець довжини міді з невеликим розрізом і накинула на плечі чорний жакет від Michael Kors.
Меланія Трамп, Дональд Трамп, Джанні Інфантіно з дружиною / Фото Getty Images
Найбільше уваги привернули стильні сонцезахисні окуляри Меланії прямокутної форми в білій масивній оправі Diornuit від Christian Dior. Також образ дружини президента доповнили білі шкіряні туфлі-човники від Manolo Blahnik і сумка Blanc Clemence Hermès Kelly.
Зауважимо, під час другої каденції Дональда Трампа його дружина Меланія не так часто з'являється на публіці. Раніше перша леді США вразила елегантним образом на військовому параді. Вона постала у костюмі кольору слонової кістки від американського дизайнера Adam Lippes.