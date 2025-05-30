Melovin віддав друге місце Томмі Кешу на Євробаченні: співак прокоментував скандал

Цьогоріч Melovin був одним із членів Національного журі України на Євробаченні. Після гранд-фіналу пісенного конкурсу виник скандал, оскільки стало відомо, що співак віддав друге місце естонцю Томмі Кешу, який співпрацює з росіянами.

Melovin прокоментував скандал в проєкті "Тур зірками" від Люкс ФМ, передає Show 24. Він також пояснив, чому вирішив оприлюднили листок зі своїми балами.

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За словами Melovin, Томмі Кеш – не проросійський виконавець. Співак додав, що Служба безпеки України не підтвердила, що у 2021 році він відвідував тимчасово окупований Росією Крим.

Це найпрекрасніший кейс з усіх скандалів, які я чув про себе, заголовків, перших шпальт і всього іншого. Це чудовий психологічний кейс на тему когнітивного викривлення в суспільстві, коли люди не читають, не перевіряють інформацію. Вони довіряють заголовкам мас-медіа і на базі цього роблять свої висновки,

– сказав Melovin.

Артист також пояснив, що за контрактом з Суспільним мав право оприлюднювати листок зі своїми балами, тож догани не отримав. Він додав, що така заборона для Національного журі могла бути минулого року.

Melovin також висловився щодо скандальної пісні United By Music Томмі Кеша та нідерландського музиканта Йоста Кляйна, якого дискваліфікували з Євробачення-2024. Там є такі рядки: "Ми хочемо миру, вони хочуть війни" та "Я хочу долетіти до Києва та поїхати до Москви". Співак закликав перевірити повний текст композиції.

Окрім того, що у нього (Томмі Кеша – Show 24) бабуся росіянка, мама у нього українка. А ще є естонське походження. Тому це не росіянин. Це естонець,

– зазначив артист.

Melovin у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Національне журі України на Євробаченні-2025

Нагадаємо, що до складу Національного журі України на Євробаченні-2025, окрім Melovin, увійшли: Дмитро Шуров (Pianoбой), Олена Шоптенко, Tayanna та Нателла Чхартішвілі-Зацаринна.

Результати голосування українського журі:

Німеччина – 12 балів

Велика Британія – 10 балів

Італія – 8 балів

Швейцарія – 7 балів

Латвія – 6 балів

Естонія – 5 балів

Португалія – 4 бали

Люксембург – 3 бали

Ізраїль – 2 бали

Австрія – 1 бал

Зауважимо, що солістку гурту Go_A Катерину Павленко виключили зі складу Національного журі України. Річ у тім, що співачка порушила правила пісенного конкурсу, встановлені Європейською мовною спілкою.

"Я просто забула про пункт, що не маю права публічно підтримувати музикантів. Але чомусь я вважала, що публічно підтримувати – це прямо виходити в сториз і казати: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статтю, де литовський гурт написав, що їхня улюблена пісня наша. Мені захотілося поділитися. Це була українська якась новина. Я запостила скрин в сториз, що цей гурт вподобав нашу пісню, так би мовити. І це сприйняли як фаворитизм, як підтримка учасника, тому попросили мене замінити на іншого", – пояснила Павленко.