MELOVIN зіграв безплатний концерт в Одесі: скільки людей відвідали виступ співака

У неділю, 27 липня, MELOVIN зіграв безплатний благодійний концерт у рідній Одесі. Співак уже повідомив, скільки людей прийшли на його виступ.

MELOVIN показав відео з концерту. Пише Show 24 з посиланням на його інстаграм.

Не пропустіть MELOVIN показав відео зі складання присяги: коли насправді мобілізувався співак

MELOVIN розповів, що його безплатний концерт в Одесі відвідали понад 10 тисяч людей. Співак змонтував відео з виступу: люди зібралися біля моря, вмикали ліхтарики на телефонах та співали улюблені пісні разом з артистом.

Дякую, Одесо! Вас було понад 10 тисяч на Ланжероні! Історично! Для мене було за честь співати для вас! Низький уклін! Ваша любов лікує!,

– написав MELOVIN.

Він також запросив шанувальників на концерт у Києві, який відбудеться 5 грудня в Stereo Plaza.

Реакція мережі

"Як це красиво та чуттєво! Маленький Всесвіт".

"Одеса має дуже пишатись тобою! Ти – космос, Меловіне".

"І це не дивно, що ти зібрав 10 тисяч людей, бо твоя творчість – це любов і ліки для багатьох. Дуже люблю тебе. І рада за всіх, хто відчув цю атмосферу наживо, це просто фантастично".

"Це точно увійде в історію. Любимо тебе, Мел. Дякуємо".

"Дякую за цей вечір! Це було неймовірно! Чекаю на тур!"

Люди діляться відео з виступу MELOVIN у соціальних мережах. На концерті в Одесі прозвучали популярні пісні співака, зокрема "Вітрила", "Ти", "З тобою, зі мною, і годі", "Тормоз чи на газ", "Не зволікай".

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов виступ гурту "Бумбокс" на Atlas Festival 2025.