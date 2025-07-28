MELOVIN показал видео с концерта. Пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм.

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MELOVIN рассказал, что его бесплатный концерт в Одессе посетили более 10 тысяч человек. Певец смонтировал видео с выступления: люди собрались у моря, включали фонарики на телефонах и пели любимые песни вместе с артистом.

Спасибо, Одесса! Вас было более 10 тысяч на Ланжероне! Исторически! Для меня было честью петь для вас! Низкий поклон! Ваша любовь лечит!,

– написал MELOVIN.

Он также пригласил поклонников на концерт в Киеве, который состоится 5 декабря в Stereo Plaza.

Реакция сети

"Как это красиво и чувственно! Маленькая Вселенная".

"Одесса должна очень гордиться тобой! Ты – космос, Меловин".

"И это не удивительно, что ты собрал 10 тысяч людей, потому что твое творчество – это любовь и лекарство для многих. Очень люблю тебя. И рада за всех, кто прочувствовал эту атмосферу вживую, это просто фантастично".

"Это точно войдет в историю. Любим тебя, Мел. Спасибо".

"Спасибо за этот вечер! Это было невероятно! Жду тур!"

Люди делятся видео с выступления MELOVIN в социальных сетях. На концерте в Одессе прозвучали популярные песни певца, в частности "Паруса", "Ты", "С тобой, со мной, и хватит", "Тормоз или на газ", "Не медли".

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