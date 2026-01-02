"Нормально" та "прикольно": найкращі меми з "Холостяка", які стали вірусними

Минулого тижня глядачі вже дізнались, хто став переможницею найромантичнішого шоу країн – "Холостяк". Упродовж всього сезону соцмережі вибухали мемами щодо учасниць та й самого Тараса Цимбалюка, який прийшов шукати кохання.

У фіналі актор обрав Надін Головчук, однак глядачі не підтримали вибір холостяка з ряду певних причин. 24 Канал підготував добірку мемів, щоб пригадати, яким був 14-й сезон.

Найкращі меми з 14-го сезону "Холостяка"

Цьогоріч перші випуски проєкту стали особливими, адже саме вони стали найбільш мемними за попередні роки.

До прикладу, першою у мережі завірусилась поїздка дівчини верхи на лімузині.

Меми з дівчиною на даху лімузина / Скриншоти з соцмереж

Ще одна учасниця 14 сезону "Холостяка" неабияк вразила Тараса й глядачів своїм неординарним образом. Ірина, яка працює моделлю, прийшла на першу вечірку у великому пухнастому рожевому капелюсі. Що цікаво, глядачі вболівали у фіналі саме за цю учасницю, однак рішення Цимбалюка перекресило всі сподівання публіки.

Як виглядала учасниця "Холостяка" в капелюшку: дивіться відео онлайн

Меми з моделлю Іриною у рожевому капелюшку / Скриншоти з соцмереж

Після другого випуску мережею розлетівся мем з Цимбалюком і Хижняк, які запам'ятались публіці ролями Карпа і Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Самі актори дуже позитивно відреагували на такий креатив публіки й навіть поділилась мемами у своїх соцмережах.

Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк / Скриншот з інстаграму актора

Антоніна Хижняк в образі Мотрі / Фото з Threads

Із кожним новим випуском з'являлись нові меми. Та все частіше їх присвячували Тарасу Цимбалюку. Усе через те, що в деяких моментах актору здавалось ніби бракувало слів, тому найчастіше вживав доволі банальні фрази: "нормально", "прикольно", "клас", "ага", "ого" і так далі.

Згодом мережа магазинів "Аврора" придумала хід, що каси на самообслуговуванні почали "говорити" коронними фразами Цимбалюка.

Ще один епізод, який розлетівся на меми, стало знайомство дівчат із мамою Тараса. Глядачі припустили, що такими темпами актор ніколи не знайде дружину, бо таку свекруху нікому не побажаєш.

Сьогодні, 2 січня, в ефір вийде постшоу проєкту "Холостяк", де глядачі дізнаються, чи досі разом Тарас Цимбалюк і Надін Головчук.