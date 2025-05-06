У сукні з величезним шлейфом: Даяна Росс ефектно повернулась на Met Gala вперше за 22 роки

Американська співачка та акторка Даяна Росс з'явилась на червоній доріжці Met Gala. Артистка не відвідувала подію 22 роки, тож підкорила публіку неймовірним образом.

5 травня у Нью-Йорку відбувся традиційний щорічний захід – Бал Інституту костюма музею Метрополітен. На Met Gala завітали безліч знаменитостей, які демонстрували свої образи у стилі Tailored for You. На червоній доріжці вперше за 22 роки сяяла Даяна Росс – 81-річна співачка й акторка. Про це пише Show 24 з посиланням на Vogue.

До слова Найстильніші образи Met Gala 2025: від них неможливо відвести погляд

Даяна Росс грандіозно вперше за 22 роки повернулась на Met Gala. Співачка підкорила червону доріжку гламурним і водночас особистим образом. Артистка постала у білій сукні, прикрашеній кришталем та бісером з величезним шлейфом, що сягав у довжину понад 5 метрів. Шлейф також був особливий тому, що на ньому вишили імена дітей та онуків співачки.

Образ для Даяни Росс розробляв нігерійський дизайнер Уго Мозі у співпраці з її сином Еваном Россом. До слова, він супроводжував маму на червоному хіднику.

Образ Даяни Росс: відео

Вбрання співачки передало індивідуальний дизайн, що підкреслило спадщину родини Росс. На шлейфі є імена дітей Даяни – Ронда, Трейсі, Чадні, Росс та Еван, а також імена онуків: Райф, Калевей, Еверлі, Лейф, Індиго, Джаґґер, Бронкс та Зіґґі.

Даяна Росс востаннє відвідувала Met Gala у 2023 році з Томом Фордом, вразивши сукнею Gucci червоного кольору.

Зауважимо, не тільки образ Даяни Росс прикував до себе увагу журналістів та публіки. Ріанна своїм виходом на Met Gala оголосила про третю вагітність. Співачка обрала стильний костюм від Marc Jacobs.