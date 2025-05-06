У Louis Vuitton і Dior: Зендея та Анна Савай з'явилися на Met Gala в схожих образах

У понеділок, 5 травня, у Нью-Йорку в Музеї мистецтва Метрополітен відбувся щорічний благодійний бал Met Gala. Американська акторка Зендея та японська акторка Анна Савай з'явилися на заході в майже ідентичних образах.

Про це пише Show 24 з посиланням на People. Дрескод Met Gala 2025 – Tailored for You.

Не пропустіть Ріанна оголосила про третю вагітність на Met Gala 2025

Для Met Gala 2025 Зендея обрала білий обтислий костюм від Louis Vuitton, розроблений Фарреллом Вільямсом. Акторка доповнила свій образ краваткою, широким капелюхом та блискучою брошкою, закріпленою під коміром на спині. Яскравими акцентами були її червоні нігті та нова блискуча обручка.

Зендея на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Анна Савай з'явилася на Met Gala 2025 в схожому вбранні від Dior. Вона одягнула штани та піджак білого кольору, а свій образ також доповнила краваткою та широким капелюхом в тон.

Однак в акторок були різні штани, а зірка серіалу "Сьогун" ще тримала в руках білі рукавички.

Анна Савай на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Раніше ми повідомляли, що американська співачка та акторка Даяна Росс вперше за 22 роки повернулась на Met Gala. Вона з'явилася на червоній доріжці в ефектному образі, який підкорив публіку.