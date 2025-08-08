Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов назвав себе забезпеченою людиною та поділився, на які кошти наразі живе. Він розповів, де працює і чим займається сьогодні.

Крім того, розсекретив суму, яка йому потрібна в місяць для комфортного життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

З'ясувалося, що Михайло Діанов зараз є працівником поліції на цивільній посаді, де отримує заробітну плату. Морпіх працює з військовими з інвалідністю, котрі повернулися з полону, яких залучає до роботи.

В Тернополі буде створений підрозділ. Крім патрульних, буде багато літати поліцейських дронів, які будуть працювати через диспетчерів і патрулюватимуть,

– розповів захисник.

Водночас додав, що наразі свою точну посаду розсекречувати не може. Крім того, військовий планує розвивати власну справу і вже працює над відкриттям бізнесу.

У мене є заощадження ще від армії (воюючи за Україну з 2014 року, Діанов отримував військову зарплату, частину якої вдавалось заощаджувати – 24 Канал). Я кошти й в депозити вкладав. Я ж не дурень, щоб гроші просто в будинку лежали. І зараз починається бізнес, хоча занадто великих сум вкладень не треба,

– зазначив Михайло.

Скільки коштів потрібно Михайлу Діанову для комфортного життя у місяць?

Оборонець Маріуполя зараз мешкає в Тернополі й ця сума складає близько 15 тисяч гривень на одного. Водночас в липні цього року він одружився з жінкою Мирославою, то на двох вони витрачають приблизно 30 тисяч гривень щомісяця. Зауважимо, що напередодні наша редакція писала про те, що відомо про стосунки Михайла Діанова з другою дружиною.