Відомий український актор вперше став батьком: щемливе фото з малям

Український актор та учасник театрально-музичного гурту Schmalgauzen, Михайло Матюхін, став батьком. Разом із дружиною Оксаною вони повідомили радісну новину.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм сторінку дружини Михайла.

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Михайло Матюхін вперше став батьком: подробиці

Михайло Матюхін та його дружина Оксана стали батьками маленької дівчинки. Це велике щастя для подружжя, і хоча вони вже насолоджуються батьківством, поки що вирішили залишити ім'я новонародженої доньки в таємниці, зберігаючи інтригу для своїх шанувальників та преси.

Дружина Михайла поділилася цією чудовою новиною через свій інстаграм. Вона опублікувала перше фото з їхньою малечею, яке викликало справжній фурор серед підписників. На зображенні видно тільки ніжну ручку новонародженої, яку з великою любов'ю тримають щасливі батьки.

20:20 легка любов і мирний крик,

– написала Оксана.

До речі, нещодавно акторка Анна Кошмал, відома за роллю у популярному серіалі "Свати", вдруге стала мамою. У зірки народилася донька, яку вона та її чоловік вирішили назвати Софією.