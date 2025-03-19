Відомий український актор вперше став батьком: щемливе фото з малям
- Український актор Михайло Матюхін вперше став батьком, у нього та його дружини Оксани народилася дівчинка.
- Ім'я новонародженої доньки подружжя поки тримає в таємниці, а дружина поділилася фото з малечею в інстаграмі.
Український актор та учасник театрально-музичного гурту Schmalgauzen, Михайло Матюхін, став батьком. Разом із дружиною Оксаною вони повідомили радісну новину.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм сторінку дружини Михайла.
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Михайло Матюхін вперше став батьком: подробиці
Михайло Матюхін та його дружина Оксана стали батьками маленької дівчинки. Це велике щастя для подружжя, і хоча вони вже насолоджуються батьківством, поки що вирішили залишити ім'я новонародженої доньки в таємниці, зберігаючи інтригу для своїх шанувальників та преси.
Дружина Михайла поділилася цією чудовою новиною через свій інстаграм. Вона опублікувала перше фото з їхньою малечею, яке викликало справжній фурор серед підписників. На зображенні видно тільки ніжну ручку новонародженої, яку з великою любов'ю тримають щасливі батьки.
20:20 легка любов і мирний крик,
– написала Оксана.
До речі, нещодавно акторка Анна Кошмал, відома за роллю у популярному серіалі "Свати", вдруге стала мамою. У зірки народилася донька, яку вона та її чоловік вирішили назвати Софією.