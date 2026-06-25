Міка Ньютон вперше розповіла про викидень після ЕКЗ та онкології

Після переїзду артистки до США, здавалось, що все у її житті складається дуже добре. Та у 2020 році Міка Ньютон дізналась про свій діагноз – рак яєчника. У той момент вона планувала стати мамою, тому такі слова лікарів неабияк вразили співачку.

Гістологія показала, що у жінки перша стадія раку. Мрія материнства перетворилась на нове випробування для зірки. Після настання ремісії Ньютон наважилась вдатись до спроб штучного материнства, про що вона розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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У співачки було декілька спроб ЕКЗ. На це вона витратила 30 тисяч доларів. За словами Міки, спершу все було добре, однак потім стався викидень. Лікарі назвали такий випадок рідкісним.

Мені так хотілось залишити щось після себе, що мені було по-барабану. Я людина, яка завжди собі ставить ціль. Я завжди добивалася. І дитина – це перше в житті, що в мене не вийшло,

– відверто зізналась артистка.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Виконавиця зізнається, що це був не просто викидень, а відчуття, ніби народжуєш. Для Ньютон це було жахливо, адже так погано вона не відчувала себе навіть після попередньої серйозної операції. Після викидня лікарі попросили відправити ембріон на тест. За словами знаменитості, поведінка спеціалістів була нетактовною.

От тобі баночка, можеш зловити ембріон, щоб ми його на тест пустили. Як в цьому жаху я буду його шукати? І ти розумієш, що це твоя дитина в туалеті, Господи прости,

– підсумувала зірка.

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