Гистологическое исследование показало, что у женщины первая стадия рака. Мечта о материнстве превратилась в новое испытание для звезды. После наступления ремиссии Ньютон решилась на попытки искусственного материнства, о чём она рассказала в интервью Рамине Эсхакзай.

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У певицы было несколько попыток ЭКО. На это она потратила 30 тысяч долларов. По словам Мики, сначала всё шло хорошо, однако потом случился выкидыш. Врачи назвали такой случай редким.

Мне так хотелось оставить что-то после себя, что мне было наплевать. Я человек, который всегда ставит перед собой цель. Я всегда добивалась своего. И ребенок – это первое в жизни, что у меня не получилось,

– откровенно призналась артистка.

Мика Ньютон с мужем / Фото из инстаграма певицы

Исполнительница признается, что это был не просто выкидыш, а ощущение, будто рожаешь. Для Ньютон это было ужасно, ведь так плохо она не чувствовала себя даже после предыдущей серьёзной операции. После выкидыша врачи попросили отправить эмбрион на анализ. По словам знаменитости, поведение специалистов было бестактным.

Вот тебе баночка, можешь поймать эмбрион, чтобы мы его на анализ отправили. Как в этом ужасе я буду его искать? И ты понимаешь, что это твой ребенок в туалете, Господи прости,

– подытожила звезда.

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