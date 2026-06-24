Казалось, что в жизни артистки всё складывается удачно, однако впоследствии, в 2020 году, она узнала о своём онкологическом заболевании. В первом за 13 лет большом интервью Рамине Эсхакзай Мика Ньютон откровенно рассказала о своём опыте борьбы с болезнью.

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Исполнительнице было 34 года, когда она узнала о онкологии. Мика Ньютон приехала в Украину с планами забеременеть и пошла на обследование перед зачатием. Сначала анализы были в норме, но во время УЗИ врачи обнаружили крупную кисту и срочно направили на операцию.

После хирургического вмешательства и гистологического исследования врачи сказали, что это рак яичника. Сначала были подозрения на более тяжелую, третью стадию, но после проверок в нескольких лабораториях подтвердили, что у женщины первая стадия.

Для меня это было самым тяжёлым испытанием. Я очень хотела стать мамой. Ты идёшь к врачу, чтобы стать мамой, а тебе вместо ребёнка дают рак,

– отметила Мика Ньютон.

И добавила, что диагноз существенно повлиял на её психическое состояние, самооценку и жизнь в целом, в частности на уверенность в себе.

Главной опорой во время лечения для артистки были муж и врачи, которым она доверяла. Знаменитость подчеркнула, что лечиться нужно только с помощью современной медицины, а не прибегать к альтернативным методам.

Отдельно Мика Ньютон подчеркнула, что онкологическое заболевание – это не приговор.

Есть жизнь после рака, просто нужно поработать над психическим здоровьем,

– сказала певица.

Сейчас ей 40 лет. Она продолжает регулярно проходить обследования. Перед концертом в Украине врачи назначили Мике Ньютон ещё одну биопсию.

Интервью с Микой Ньютон: смотрите видео онлайн

Напомним, в конце мая Мика Ньютон впервые за 14 лет выступила в Киеве.