Здавалося, що в житті артистки все складається успішно, однак згодом, у 2020 році, вона дізналася про онкологічне захворювання. У першому за 13 років великому інтерв'ю Раміні Есхакзай Міка Ньютон відверто розповіла про свій досвід боротьби з хворобою.

Цікаво Доньці – 21, сину – 13: де навчаються діти Володимира Зеленського

Виконавиці було 34 роки, коли вона дізналася про онкологію. Міка Ньютон приїхала в Україну з планами на вагітність і пішла на обстеження перед зачаттям. Спочатку аналізи були хорошими, але під час УЗД лікарі знайшли велику кісту і терміново направили на операцію.

Після хірургічного втручання та гістології лікарі сказали, що це рак яєчника. Спершу були підозри на важчу, третю стадію, але після перевірок у кількох лабораторіях підтвердили, що в жінки перша стадія.

Сталось найважче для мене. Я дуже хотіла бути мамою. Ти йдеш до лікаря стати мамою, а тобі замість дитини дають рак,

– зазначила Міка Ньютон.

І додала, що діагноз суттєво вплинув на її психічний стан, самооцінку та життя загалом, зокрема на впевненість у собі.

Головною підтримкою під час лікування для артистки був чоловік і лікарі, яким вона довіряла. Знаменитість підкреслила, що лікуватися потрібно тільки сучасною медициною, а не використовувати альтернативні методи.

Окремо Міка Нютон наголосила на тому, що онкологічне захворювання – це не вирок.

Є життя після раку, просто потрібно попрацювати над ментальним здоров'ям,

– сказала співачка.

Зараз їй 40 років. Вона продовжує регулярно обстежуватися. Перед концертом в Україні лікарі призначили Міці Ньютон ще одну біопсію.

Інтерв'ю з Мікою Ньютон: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, наприкінці травня Міка Ньютон вперше за 14 років виступила в Києві.