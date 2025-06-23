Я вже військовий, – Микита Ломакін розповів про новий етап життя і показав фото зі служби

Нещодавно стало відомо, що співака та колишнього учасника шоу "X-Фактор" Микиту Ломакіна мобілізували до лав ЗСУ. Тепер артист поділився першим фото з військових навчань.

Також він розповів, як служба змінила його погляд на життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Микити Ломакіна.

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На опублікованому знімку виконавець позує у військовій формі разом з одним з інструкторів – бійцем із позивним Моджахед та його собакою, який має кличку Дагір.

Співак зізнався, що до мобілізації активно долучався до волонтерської та благодійної діяльності: брав участь у великих івентах, де за лічені години вдавалося зібрати мільйони гривень на потреби ЗСУ, підтримував дітей, які втратили батьків на війні, проводив майстер-класи для дітей-переселенців та виступав у військових шпиталях. Утім, за словами Микити, лише безпосереднє спілкування з військовими дало йому справжнє усвідомлення, наскільки важливо, щоб цивільні не залишали захисників України без постійної підтримки.

Зараз я стою на порозі нового етапу життя. Так, я досі дивлюсь на армію очима цивільного, але по факту – я вже військовий. І тепер краще розумію, наскільки нашим військовим потрібна безперервна підтримка суспільства. Ніхто так не втомився від цієї війни, як ті, хто воює. Але вони тримаються, захищаючи всіх нас,

– наголосив Ломакін.

Він закликав українців не припиняти допомагати армії та побажав країні скорішого миру.

Боремося за перемогу всіма доступними способами. Слава Україні та нашим героям,

– підсумував співак.

Нагадаємо, раніше Микита Ломакін заявив, що його мобілізували "досить жорстко". Після цього співак розповів про проблеми зі здоров'ям.