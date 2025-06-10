Микита Ломакін опублікував відео, на якому у військовій формі перед побратимами виконує пісню "Чорнобривці". Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

До слова Сказав, що дуже важко, – колишня дружина Максима Неліпи розповіла про останню розмову з ним

Співак розповів, що мав захриплий голос, бо перед цим потрапив до шпиталю з високою температурою та бронхітом.

"Мистецтво – лікує, страх – руйнує", – думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав понад місяць, хворів на бронхіт, багато курив і нервував. Зміна обставин – мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь – бронхіт, температура,

– поділився Микита.

Уже днями Ломакін повернувся в табір. До них приїхав оркестр, а оскільки Микита теж артист, йому запропонували заспівати.

"Коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про найдорожче – про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", – додав виконавець.

Микита Ломакін поділився, що цей момент був для нього дуже цінним, адже допоміг відновитися. Він подякував оркестру й клавішнику за акомпанемент.

Микита Ломакін заспівав "Чорнобривці": відео

Що відомо про мобілізацію Ломакіна

3 червня Микита Ломакін вийшов на зв'язок після тривалої паузи. Він повідомив, що його "достатньо жорстко" мобілізували. Співак заявляв, що спершу не мав можливості й сил про все розповісти, бо був "розчарований у людяності".

Артист не вдавався у деталі своєї служби й не розповідав, де перебуває. Але зауважив, що буде й надалі писати пісні.