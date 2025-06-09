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Розмова Томи та Максима Неліпи відбулася за тиждень до його загибелі.

Він сказав, що дуже важко, але ми поборемось і буде все добре. Прорвемось,

– зазначила жінка.

За її словами, за день до трагедії Максим ще спілкувався зі своєю мамою, підтримував її морально та запевняв, що все обов'язково налагодиться.

Жінка також розповіла, що після смерті колишнього чоловіка він з'явився їй у сні. Це був спогад з їхньої поїздки на "Таврійські ігри" – п'ять років потому після знайомства.

Для довідки! Максим і Тамара Неліпа розлучилися у 2019 році, проте навіть після розриву підтримували хороші взаємини. Напередодні наша редакція писала, чому вони розлучилися.

Інтерв'ю з Томою Неліпою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Максим Неліпа з перших днів повномасштабної війни приєднався до лав Збройних сил України. Тим часом його колишня дружина з дітьми була вимушена виїхати до Ізраїлю. Військовий загинув 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Він служив у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів – підрозділі Сил безпілотних систем ЗСУ.