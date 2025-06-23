Также он рассказал, как служба изменила его взгляд на жизнь. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Никиты Ломакина.

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На опубликованном снимке исполнитель позирует в военной форме вместе с одним из инструкторов – бойцом с позывным Моджахед и его собакой, который имеет кличку Дагир.

Певец признался, что до мобилизации активно участвовал в волонтерской и благотворительной деятельности: участвовал в крупных ивентах, где за считанные часы удавалось собрать миллионы гривен на нужды ВСУ, поддерживал детей, потерявших родителей на войне, проводил мастер-классы для детей-переселенцев и выступал в военных госпиталях. Впрочем, по словам Никиты, только непосредственное общение с военными дало ему настоящее осознание, насколько важно, чтобы гражданские не оставляли защитников Украины без постоянной поддержки.

Сейчас я стою на пороге нового этапа жизни. Да, я до сих пор смотрю на армию глазами гражданского, но по факту – я уже военный. И теперь лучше понимаю, насколько нашим военным нужна непрерывная поддержка общества. Никто так не устал от этой войны, как те, кто воюет. Но они держатся, защищая всех нас,

– подчеркнул Ломакин.

Он призвал украинцев не прекращать помогать армии и пожелал стране скорейшего мира.

Боремся за победу всеми доступными способами. Слава Украине и нашим героям,

– подытожил певец.

Напомним, ранее Никита Ломакин заявил, что его мобилизовали "достаточно жестко". После этого певец рассказал о проблемах со здоровьем.