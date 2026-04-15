Лідер гурту The ВЙО, який зник зі сцени, розкрив, чим він зараз займається

З початком повномасштабного вторгнення фронтмен гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін долучився до лав ЗСУ, тож діяльність колективу тимчасово поставили на паузу.

У свіжому інтерв'ю для blik.ua співак розповів про свою військову службу та допомогу військовим.

Кувалдін приєднався до ініціативи "Культурний десант" – підрозділу, що займається морально-психологічною підтримкою бійців. Разом із колегами він працює безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення, виступаючи перед військовими та допомагаючи їм емоційно розвантажитися. Музикант входить до складу однієї з мобільних груп, яких наразі шість.

У нашому складі зараз п'ятеро учасників: бас або контрабас, труба, гітара, саксофон плюс є одна цивільна дівчина – вона грає на фортепіано і співає. Нам не потрібно багато часу та місця – ми швиденько розкладаємося і погнали. Виступаємо і по хатах, і по підвалах з бліндажами,

– поділився Кувалдін.

Він пояснив, що концерти у них прості та зрозумілі, а пісні – про самих військових.

Нас сприймають як побратимів. Форма доступна – шансон. Тема пісень зрозуміла військовослужбовцям, бо ми співаємо про них. Думаю, багато хто з побратимів себе впізнає в героях пісень,

– зазначив Мирослав.

Мирослав Кувалдін / Фото "Українське радіо"

Що відомо про службу Мирослава Кувалдіна?