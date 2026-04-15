Лідер гурту The ВЙО, який зник зі сцени, розкрив, чим він зараз займається
- Мирослав Кувалдін, лідер гурту The ВЙО, долучився до ЗСУ з початком війни та тепер є частиною "Культурного десанту" для підтримки військових.
- Він очолює мобільну групу, яка виступає для військових, допомагаючи їм емоційно, і співає пісні, які відображають життя бійців.
З початком повномасштабного вторгнення фронтмен гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін долучився до лав ЗСУ, тож діяльність колективу тимчасово поставили на паузу.
У свіжому інтерв'ю для blik.ua співак розповів про свою військову службу та допомогу військовим.
Кувалдін приєднався до ініціативи "Культурний десант" – підрозділу, що займається морально-психологічною підтримкою бійців. Разом із колегами він працює безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення, виступаючи перед військовими та допомагаючи їм емоційно розвантажитися. Музикант входить до складу однієї з мобільних груп, яких наразі шість.
У нашому складі зараз п'ятеро учасників: бас або контрабас, труба, гітара, саксофон плюс є одна цивільна дівчина – вона грає на фортепіано і співає. Нам не потрібно багато часу та місця – ми швиденько розкладаємося і погнали. Виступаємо і по хатах, і по підвалах з бліндажами,
– поділився Кувалдін.
Він пояснив, що концерти у них прості та зрозумілі, а пісні – про самих військових.
Нас сприймають як побратимів. Форма доступна – шансон. Тема пісень зрозуміла військовослужбовцям, бо ми співаємо про них. Думаю, багато хто з побратимів себе впізнає в героях пісень,
– зазначив Мирослав.
Що відомо про службу Мирослава Кувалдіна?
- В інтерв'ю для проєкту "Наодинці" від ТСН музикант розповідав, що спочатку служив у складі 101-ї бригади, у 69-му батальйоні. Він виконував обов'язки діловода. Це тривало до 1 травня 2023 року.
- Згодом Мирослав приєднався до "Культурного десанту" – експериментального підрозділу в ЗСУ, до якого входять люди творчих професій: музиканти, режисери, журналісти, освітяни та піарники.
- Пізніше Кувалдін очолив одну з мобільних груп, яка працює на південному напрямку – зокрема на Миколаївщині та Херсонщині.