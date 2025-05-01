Головна подія літа вже за кілька днів: як пройшла генеральна репетиція конкурсу "Міс Львів"

Уже за кілька днів, 3 червня, у Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться головна подія літа – фінал конкурсу "Міс Львів. Нова ера". Цього року організатори поєднали у конкурсі не лише моду, красу та мистецтво, а й благодійність.

Редакція Show24 побувала на генеральній репетиції та поспілкувалася з творцями "Міс Львів", а також конкурсантками, які вже за лічені дні покажуть на сцені львівської опери все, що підготували для глядачів за 3 місяці репетицій.

Важливо У Львові відбудеться благодійний фестиваль пам'яті Ірини "Чеки" Цибух

Протягом усієї весни дівчата старанно готувалися до конкурсу, щоб подарувати глядачам позитивні емоції, а також долучитися до доброї справи. Цього року організатори поставили перед собою важливу мету.

Наша основна ціль – повне відновлення офтальмологічного відділення "Охматдиту". У цьому нам допомагають партнери. Ми прагнемо зробити повністю нове відділення, яке буде оснащене всім необхідним, буде зручним і комфортним для пацієнтів,

– поділився режисер конкурсу Іван Кожушко.

Тож задля благодійності львів'ян і гостей міста запрошують на головну подію літа. "Міс Львів" розпочнеться з червоної доріжки, яка стартуватиме о 17:00. Далі глядачі перемістяться в зал, де насолоджуватимуться виходами конкурсанток, а також виступами зіркових гостей – гуртів YAGODY, KADNAY, KLER. Спеціальною гостею цього вечора стане JAMALA, а вестиме захід головний "Холостяк" країни – Тарас Цимбалюк у компанії Галини Завійської.

Режисер конкурсу зазначає, що членів журі наразі не розсекречують задля справедливості. Однак Іван підкреслив, що журі – кваліфіковане та досвідчене, тож кожну дівчину точно гідно оцінять.

Як дівчата готуються до конкурсу

За титул "Міс Львів" цього року борються 18 дівчат. Кожна з них наполегливо йшла до цієї сцени й мріє про перемогу. Однак отримання титулу не для всіх є першочерговою метою.

Для мене найскладніше було наважитись прийти на кастинг. Якщо чесно, я мала таку собі самооцінку. Але коли прийшла, все змінилося. Я дуже щаслива, що потрапила сюди. Можливо, наступного року прийшла б ще раз,

– каже Христина, яка виходитиме на сцену під номером 4.

Конкурсантка також звернулась до тих дівчат, які хочуть взяти участь у подібних конкурсах, але бояться: "Вір у себе. І знай, що ти найкраща. Насамперед для себе самої".

Репетиція "Міс Львів 2025": дивіться відео онлайн

У кожної з учасниць різні професії, захоплення, однак любов до моди, краси та мистецтва об'єднала їх на цьому конкурсі.

"Це те, чим я надихаюся. Те, що приносить мені задоволення. І те, що я дуже-дуже люблю. Тут панує така атмосфера, що важко передати словами", – каже Софія, учасниця під номером 12.

Репетиція "Міс Львів 2025": дивіться відео онлайн

Віолетта прийшла на конкурс у 22 роки. Дівчина каже, що могла бути учасницею і раніше, але свідомо прийшла сюди вже сформованою особистістю.

Бо для мене – це не просто титул. Я прагну надихати людей, бути корисною і змінювати на краще не лише Львів, а й Україну та світ,

– наголосила дівчина.

Репетиція "Міс Львів 2025": дивіться відео онлайн

Дівчата зізнаються, що на конкурсі панує дуже тепла, дружня атмосфера. Попри те, що всі борються за один титул, кожна знайшла подруг, зустріла багато хороших людей.

Нова ера – це усвідомлення. Ми показуємо дівчат, які не тільки гарні, а й глибокі, сміливі та творчі. Це покоління, яке формує цінності вже з завтрашнього дня,

– каже Іван Кожушко.

Тож уже 3 червня у Львівській опері творці "Міс Львів" даруватимуть позитивні емоції усім, хто відвідає захід. На сцені можна буде побачити поєднання естетики сучасного театру, моди та інсталяції. Це буде подія, яка захоплює не лише візуально, а й емоційно.