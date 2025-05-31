Редакция Show24 побывала на генеральной репетиции и пообщалась с создателями "Мисс Львов", а также конкурсантками, которые уже через считанные дни покажут на сцене львовской оперы все, что подготовили для зрителей за 3 месяца репетиций.

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В течение всей весны девушки старательно готовились к конкурсу, чтобы подарить зрителям положительные эмоции, а также приобщиться к доброму делу. В этом году организаторы поставили перед собой важную цель.

Наша основная цель – полное восстановление офтальмологического отделения "Охматдета". В этом нам помогают партнеры. Мы стремимся сделать полностью новое отделение, которое будет оснащено всем необходимым, будет удобным и комфортным для пациентов,

– поделился режиссер конкурса Иван Кожушко.

Поэтому для благотворительности львовян и гостей города приглашают на главное событие лета. "Мисс Львов" начнется с красной дорожки, которая стартует в 17:00. Далее зрители переместятся в зал, где будут наслаждаться выходами конкурсанток, а также выступлениями звездных гостей – групп YAGODY, KADNAY, KLER. Специальной гостьей этого вечера станет JAMALA, а вести мероприятие будет главный "Холостяк" страны – Тарас Цимбалюк в компании Галины Завийской.

Режиссер конкурса отмечает, что членов жюри пока не рассекречивают ради справедливости. Однако Иван подчеркнул, что жюри – квалифицированное и опытное, поэтому каждую девушку точно оценят по достоинству.

Как девушки готовятся к конкурсу

За титул "Мисс Львов" в этом году борются 18 девушек. Каждая из них настойчиво шла к этой сцене и мечтает о победе. Однако получение титула не для всех является первоочередной целью.

Для меня самое сложное было решиться прийти на кастинг. Если честно, я имела такую себе самооценку. Но когда пришла, все изменилось. Я очень счастлива, что попала сюда. Возможно, следующем году пришла бы еще раз,

– говорит Кристина, которая будет выходить на сцену под номером 4.

Конкурсантка также обратилась к тем девушкам, которые хотят принять участие в подобных конкурсах, но боятся: "Верь в себя. И знай, что ты лучшая. Прежде всего для себя самой".

Репетиция "Мисс Львов 2025": смотрите видео онлайн

У каждой из участниц разные профессии, увлечения, однако любовь к моде, красоты и искусства объединила их на этом конкурсе.

"Это то, чем я вдохновляюсь. То, что приносит мне удовольствие. И то, что я очень-очень люблю. Здесь царит такая атмосфера, что трудно передать словами", – говорит София, участница под номером 12.

Репетиция "Мисс Львов 2025": смотрите видео онлайн

Виолетта пришла на конкурс в 22 года. Девушка говорит, что могла быть участницей и раньше, но сознательно пришла сюда уже сформированной личностью.

Потому что для меня – это не просто титул. Я стремлюсь вдохновлять людей, быть полезной и менять к лучшему не только Львов, но и Украину и мир,

– подчеркнула девушка.

Репетиция "Мисс Львов 2025": смотрите видео онлайн

Девушки признаются, что на конкурсе царит очень теплая, дружеская атмосфера. Несмотря на то, что все борются за один титул, каждая нашла подруг, встретила много хороших людей.

Новая эра – это осознание. Мы показываем девушек, которые не только красивые, но и глубокие, смелые и творческие. Это поколение, которое формирует ценности уже с завтрашнего дня,

– говорит Иван Кожушко.

Поэтому уже 3 июня во Львовской опере создатели "Мисс Львов" будут дарить положительные эмоции всем, кто посетит мероприятие. На сцене можно будет увидеть сочетание эстетики современного театра, моды и инсталляции. Это будет событие, которое захватывает не только визуально, но и эмоционально.