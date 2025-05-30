"ЧекаFest" пройдет 1 июня, в день рождения Ирины Цыбух, в Шевченковском гаю. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фестиваля.
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"ЧекаFest" – благотворительное событие, главная цель которого – сбор средств на обновление медицинского оборудования для медицинского батальона "Госпитальеры". Сбор организован совместно с Благотворительным фондом Сергея Притулы.
Фестиваль памяти Ирины Цыбух будет состоять из двух частей:
- Образовательная часть: обсуждение ценностей, которые исповедовала парамедикиня – свобода, ответственность, память.
- Музыкальная часть: выступления украинских артистов, песни которых были близки Ирине.
Ира жила с глубоким осознанием ценности свободы и долга перед теми, кто отдал жизнь за Украину. Она говорила, что грусть по людям, которых мы потеряли, накладывает на нас ответственность свидетельствовать о том, что случилось, и о зле, с которым мы столкнулись,
– говорится в заметке "ЧекаFest".
Организаторы фестиваля добавили, что Ирина Цыбух после своей гибели оставила не только воспоминания, но и путь. Во время фестиваля будет обсуждаться то, что было важным для парамедика и что она отстаивала.
Важно! Билеты на "ЧекаFest" можно приобрести по ссылке. С более подробной информацией можете ознакомиться на инстаграм-странице фестиваля.
Благотворительный фестиваль памяти Ирины Цыбух / Фото из инстаграма "ЧекаFest"
Ирина Цыбух погибла
Напомним, что 2 июня 2024 года состоялось прощание с Ириной Цыбух в Михайловском Златоверхом соборе и на Майдане Независимости. На следующий день парамедика похоронили на Марсовом поле во Львове.
В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Ирине Цыбух звания Героя Украины посмертно.