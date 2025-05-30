"ЧекаFest" пройде 1 червня, в день народження Ірини Цибух, у Шевченківському гаю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку фестивалю.

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"ЧекаFest" – благодійна подія, головна ціль якої – збір коштів на оновлення медичного обладнання для медичного батальйону "Госпітальєри". Збір організовано спільно з Благодійним фондом Сергія Притули.

Фестиваль пам'яті Ірини Цибух складатиметься з двох частин:

Освітня частина : обговорення цінностей, які сповідувала парамедикиня – свобода, відповідальність, пам'ять.

: обговорення цінностей, які сповідувала парамедикиня – свобода, відповідальність, пам'ять. Музична частина: виступи українських артистів, пісні яких були близькі Ірині.

Іра жила з глибоким усвідомленням цінності свободи та обов'язку перед тими, хто віддав життя за Україну. Вона казала, що смуток за людьми, яких ми втратили, накладає на нас відповідальність свідчити про те, що трапилося, і про зло, з яким ми зіштовхнулись,

– йдеться у дописі "ЧекаFest".

Організатори фестивалю додали, що Ірина Цибух після своєї загибелі залишила не лише спогади, але й шлях. Під час фестивалю буде обговорюватися те, що було важливим для парамедикині та що вона відстоювала.

Важливо! Квитки на "ЧекаFest" можна придбати за посиланням. З більш детальною інформацією можете ознайомитися на інстаграм-сторінці фестивалю.

Благодійний фестиваль пам'яті Ірини Цибух / Фото з інстаграму "ЧекаFest"

Ірина Цибух загинула