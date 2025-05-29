Цього року церемонія проходила в стінах Національного музею історії України у Другій світовій війні. На ній зібралося майже 500 гостей, серед яких лідерки думок, представники уряду, міжнародної спільноти та дипломати, пише Show 24.

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Національну премію "Жінка України" започаткувала у 2016 році Інна Гелетюк. Метою події є підтримати та підсвітити жінок, які змінюють країну та світ.

З початком повномасштабної війни премія набула особливого змісту, адже в цей час жінки по-новому розкривають свою силу й можливості. Вони беруть відповідальність за родину, суспільство й державу, долаючи щоденні виклики з гідністю та рішучістю.

Ми живемо в епоху, коли жінки – це не просто тил. Вони – серце і розум цілої країни. Їх сила – це не метафора, а реальність, яку ми бачимо щодня: у лікарнях і школах, у бізнесі й культурі, в лабораторіях і на передовій. Вони будують, рятують, навчають, керують, захищають. Ці жінки змінюють країну не гаслами, а діями. І саме їм ми присвячуємо Премію,

– розповіла засновниця премії Інна Гелетюк.



Інна Гелетюк / Фото пресслужби

Цьогоріч переможниць визначали у 15 основних номінаціях, а також у спеціальній категорії. Лауреатками стали жінки, які отримали найвищі оцінки за результатами відкритого громадського голосування та голосування Експертної ради.

Ведучими вечора стали Анастасія Цимбалару та Нікіта Добринін. На сцені виступили гурт KAZKA, El Кравчук, Євген Хмара, Муаяд та чоловічий квінтет IL Men.



Ведучі премії / Фото пресслужби

Подія розпочалась з головного – вшанування пам'яті усіх полеглих українців та українок під час війни Росії проти України. За цим відбулось нагородження лауреаток з різних сфер. Зокрема, у сфері "Шоубізнес" перемогла Марина Круть, яка розчулила промовою і присвятила перемогу загиблій на війні подрузі Ірині Цибух. Нагороду вручила Джамала.

Я ніколи нічого не вигравала насправді, це щось вперше в моєму житті. Але сьогодні щось вперше прийшло в моє життя. Моя занижена самооцінка ніколи не зможе це усвідомити, що на своїй землі немає пророка. Але, я б хотіла цю статуетку присвяти своїй подрузі Ірині Цибух, по якій завтра буде річниця. І це найменше, що я можу для неї зробити сьогодні,

– сказала Марина Круть.



Марина Круть / Фото пресслужби

Спеціальну відзнаку "Виклик року" отримала Анна Мурликіна – медійниця, яка втратила дім у Маріуполі, але не зупинилась у своїй справі.

Як пройшла премія "Жінка України" / Фото пресслужби

Усі лауреатки премії "Жінка України 2025

Стартапи та інновації: Ніна Левчук, інноваторка, інвесторка, співзасновниця Impact Force, керівниця EMEA кластеру відділу продажів в Google, радниця з кібербезпеки та інновацій.

Наука: Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України.

Здоров'я та медицина: Леся Вовк, керівниця Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти.

Військова медицина: Аліна Михайлова, офіцерка ЗСУ, парамедикиня, депутатка Київради, очолює медичну службу "Ульф" у батальйоні "Вовки Да Вінчі".

Бізнес – Менеджмент: Олена Плахова, Директорка з репутації та маркетингу групи компаній NOVA (Нова пошта).

Бізнес – Підприємництво: Ольга Гавура, партнерка проєктно-будівельної компанії "Севен Сі Ай".

Соціальний внесок: Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

Освіта – вища: Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Освіта – післядипломна: Гелена Саврук, керівна партнерка "Могилянської стратегічної агенції", заступниця декана Києво-Могилянської бізнес-школи.

Освіта – шкільна: Оксана Якимів, заслужена працівниця освіти України, директорка Вигодської спеціальної школи, доцентка, експертка з інклюзивної освіти.

Культура: Мар'яна Савка, українська письменниця, поетка, музикантка, засновниця і головна редакторка "Видавництва Старого Лева".

Шоубізнес: Krutь (Марина Круть), українська співачка, поетеса, композиторка і бандуристка.

ЗМІ та Інфлюенсерки: Ярослава Гресь, громадська діячка, співзасновниця комунікаційної агенції Gres Todorchuk та громадської організації Ukraine WOW.

Спорт: Катерина Садурська. Багаторазова чемпіонка світу з фрідайвінгу, рекордсменка світу та Європи з синхронного плавання, учасниця Олімпійських ігор 2016 у Ріо.

Захист держави: Андріана Арехта, Старша сержантка ЗСУ, операторка озброєння спецпідрозділу, лідерка Жіночого ветеранського руху VETERANKA.

Розвиток громадянського суспільства: Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод – першої української організації, відзначеної Нобелівською премією миру.

Спеціальна номінація "Виклик року": Анна Мурликіна. Багаторічна головна редакторка маріупольського сайту "0629.com.ua", членкиня комісії з журналістської етики, координатор проєкту Relocated Media Cluster.