В этом году церемония проходила в стенах Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. На ней собралось почти 500 гостей, среди которых лидеры мнений, представители правительства, международного сообщества и дипломаты, пишет Show 24.

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Национальную премию "Женщина Украины" основала в 2016 году Инна Гелетюк. Целью события является поддержать и подсветить женщин, которые меняют страну и мир.

С началом полномасштабной войны премия приобрела особое содержание, ведь в это время женщины по-новому раскрывают свою силу и возможности. Они берут ответственность за семью, общество и государство, преодолевая ежедневные вызовы с достоинством и решимостью.

Мы живем в эпоху, когда женщины – это не просто тыл. Они – сердце и разум целой страны. Их сила – это не метафора, а реальность, которую мы видим каждый день: в больницах и школах, в бизнесе и культуре, в лабораториях и на передовой. Они строят, спасают, обучают, руководят, защищают. Эти женщины меняют страну не лозунгами, а действиями. И именно им мы посвящаем Премию,

– рассказала основательница премии Инна Гелетюк.



Инна Гелетюк / Фото пресс-службы

В этом году победительниц определяли в 15 основных номинациях, а также в специальной категории. Лауреатами стали женщины, которые получили самые высокие оценки по результатам открытого общественного голосования и голосования Экспертного совета.

Ведущими вечера стали Анастасия Цимбалару и Никита Добрынин. На сцене выступили группа KAZKA, El Кравчук, Евгений Хмара, Муаяд и мужской квинтет IL Men.



Ведущие премии / Фото пресс-службы

Событие началось с главного – чествования памяти всех павших украинцев и украинок во время войны России против Украины. За этим состоялось награждение лауреаток из разных сфер. В частности, в сфере "Шоубизнес" победила Марина Круть, которая растрогала речью и посвятила победу погибшей на войне подруге Ирине Цыбух. Награду вручила Джамала.

Я никогда ничего не выигрывала на самом деле, это что-то впервые в моей жизни. Но сегодня что-то впервые пришло в мою жизнь. Моя заниженная самооценка никогда не сможет это осознать, что на своей земле нет пророка. Но, я бы хотела эту статуэтку посвяти своей подруге Ирине Цыбух, по которой завтра будет годовщина. И это наименьшее, что я могу для нее сделать сегодня,

– сказала Марина Круть.



Марина Круть / Фото пресс-службы

Специальную награду "Вызов года" получила Анна Мурлыкина – медийщица, которая потеряла дом в Мариуполе, но не остановилась в своем деле.

Как прошла премия "Женщина Украины" / Фото пресс-службы

Все лауреаты премии "Женщина Украины 2025

Стартапы и инновации: Нина Левчук, инноватор, инвестор, соучредитель Impact Force, руководитель EMEA кластера отдела продаж в Google, советник по кибербезопасности и инновациям.

Наука: Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.

Здоровье и медицина: Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования.

Военная медицина: Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу "Ульф" в батальоне "Волки Да Винчи".

Бизнес – Менеджмент: Елена Плахова, Директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта).

Бизнес – Предпринимательство: Ольга Гавура, партнерка проектно-строительной компании "Севен Си Ай".

Социальный вклад: Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

Образование – высшее: Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Образование – последипломное: Гелена Саврук, руководящий партнер "Могилянского стратегического агентства", заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы.

Образование – школьное: Оксана Якимив, заслуженный работник образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию.

Культура: Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главный редактор "Издательства Старого Льва".

Шоубизнес: Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.

СМИ и Инфлюенсерки: Ярослава Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW.

Спорт: Екатерина Садурская. Многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио.

Защита государства: Андриана Арехта, Старший сержант ВСУ, оператор вооружения спецподразделения, лидер Женского ветеранского движения VETERANKA.

Развитие гражданского общества: Александра Матвийчук, правозащитница, глава Центра гражданских свобод – первой украинской организации, отмеченной Нобелевской премией мира.

Специальная номинация "Вызов года": Анна Мурлыкина. Многолетняя главный редактор мариупольского сайта "0629.com.ua", член комиссии по журналистской этике, координатор проекта Relocated Media Cluster.