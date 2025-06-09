Виїхала за кордон, але не забула про коріння: хто став володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна"

На конкурсі "Міс Всесвіт Україна" обрали переможницю та володарку престижного титулу. Нею стала 25-річна Софія Ткачук.

Оргкомітет конкурсу "Міс Всесвіт Україна" оголосив результати 9 червня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на офіційну інстаграм-сторінку.

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Софія Ткачук представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт". Їй 25 років, вона народилась у місті Рівне.

Члени журі відзначили її як харизматичну, комунікабельну особистість із глибокими знаннями іноземних мов і досвідом міжкультурної взаємодії – якостями, що посилюють дипломатичну місію конкурсу,

– повідомили у дописі.

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Додамо, що до фінального етапу увійшли п'ятеро учасниць: Каріна Захараш, Софія Ткачук, Анна Федоренко, Анастасія Грицак та Аліса-Марія Олексюк. Четверо з них здобули звання "Віце-Міс Всесвіт Україна".

Нагадаємо, конкурс "Міс Всесвіт" змінив правила з 2023 року. Участь можуть брати неодружені, одружені, розлучені жінки, матері та вагітні жінки. Також з 2024 року зняті вікові обмеження.

Що відомо про "Міс Всесвіт Україну"

У 4 роки Софія Ткачук разом з сім'єю виїхала за кордон. Там вона навчалась і реалізувалась професійно. Попри це, дівчина не втратила зв'язку з Україною, проявляючи це і в щоденних діях, і в громадянській позиції.

Коли мені було чотири роки, моя родина виїхала за кордон. Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння – в Україні, а моя душа – українська,

– прокоментувала "Міс Всесвіт Україна".

Софія Ткачук завершила EAE Business School у Барселоні та здобула диплом бакалавра, вільно володіє англійською та іспанською мовами. Вона займалась бізнесом і гуманітарними місіями. Зокрема, працювала в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.



Софія Ткачук / Фото з інстаграму конкурсу

Зараз Софія Ткачук – підприємниця, вона вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми. Жінка вірить у те, що краса – це не тільки зовнішність. Вона прагне підсилити платформу "Міс України Всесвіт" досвідом у гуманітарній сфері та надихати інших розкривати свій потенціал.