Оргкомитет конкурса "Мисс Вселенная Украина" объявил результаты 9 июня. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на официальную инстаграм-страницу.

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София Ткачук представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная". Ей 25 лет, она родилась в городе Ровно.

Члены жюри отметили ее как харизматичную, коммуникабельную личность с глубокими знаниями иностранных языков и опытом межкультурного взаимодействия – качествами, усиливающими дипломатическую миссию конкурса,

– сообщили в заметке.

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Добавим, что в финальный этап вошли пятеро участниц: Карина Захараш, София Ткачук, Анна Федоренко, Анастасия Грицак и Алиса-Мария Олексюк. Четверо из них получили звание "Вице-Мис Вселенная Украина".

Напомним, конкурс "Мисс Вселенная" изменил правила с 2023 года. Участие могут принимать неженатые, женатые, разведенные женщины, матери и беременные женщины. Также с 2024 года сняты возрастные ограничения.

Что известно о "Мисс Вселенная Украина"

В 4 года София Ткачук вместе с семьей выехала за границу. Там она училась и реализовалась профессионально. Несмотря на это, девушка не потеряла связи с Украиной, проявляя это и в ежедневных действиях, и в гражданской позиции.

Когда мне было четыре года, моя семья уехала за границу. Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни – в Украине, а моя душа – украинская,

– прокомментировала "Мисс Вселенная Украина".

София Ткачук завершила EAE Business School в Барселоне и получила диплом бакалавра, свободно владеет английским и испанским языками. Она занималась бизнесом и гуманитарными миссиями. В частности, работала в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



София Ткачук / Фото из инстаграма конкурса

Сейчас София Ткачук – предпринимательница, она изучает макроэкономику и инвестиционные механизмы. Женщина верит в то, что красота – это не только внешность. Она стремится усилить платформу "Мисс Украина Вселенная" опытом в гуманитарной сфере и вдохновлять других раскрывать свой потенциал.