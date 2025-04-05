У Туреччині трагічно загинула "Міс Європа"

Відома модель Гюлер Ердоган загинула в Туреччині. Вона була володаркою титулу "Міс Європа".

27-річна Гюлер Ердоган приїхала до міста Ґіресун на свято разом з родиною. Та вночі 1 квітня модель загинула, пише Show 24 з посиланням на Hurriyet.

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У пресі повідомили, що Гюлер Ердоган відвідала місцевий розважальний заклад, після чого сіла за кермо автівки. Поліціянти виявили, що модель перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Вона нібито кинула авто та почала тікати під правоохоронців, але впала на дорогу з естакади й потрапила під колеса автомобіля. Через серйозні травми Гюлер Ердоган померла на місці.

Під час перевірки було встановлено, що Ердоган була п'яною. Вона кинула машину та втекла. На місце події одразу викликали кілька швидких, проте в ході розслідування було встановлено, що Гюлер Ердоган загинула,

– розповіли в поліції.

Чим була відома Гюлер Ердоган

Гюлер Ердоган родом з Туреччини, але останні роки проживала в Косово.

Дівчина займалась моделінгом. Вона була володаркою титулу "Міс Європа – Косово".

Поліція розслідує справу про загибель Гюлер Ердоган.