Вітторіо Пірбазарі – відомий німецький актор та зірка серіалу Netflix "Берлінські пси" – помер у понеділок, 31 березня. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

До слова Помер актор "Основного інстинкту" Деніс Арндт

Режисер та друг Вітторіо Пірбазарі Саїд Ібрагім опублікував відео, в якому сповістив, що актора не стало. За його словами, серце актора зупинилося під час тренування у спортзалі. Він нібито помер "в одну мить" на біговій доріжці. Наразі ця інформація не підтверджена офіційно.

Багато хто з вас, хто знає Віто, бачить хлопця зростом шість футів і два дюйми з безліччю м'язів, який має небезпечний вигляд. Але я можу сказати: у Віто було добре серце, як у десятирічної дитини,

– повідомив режисер зі сльозами на очах.

Друг Вітторіо Пірбазарі про його смерть: відео

Пірбаразі раніше переніс операцію

У січні Пірбазарі показався у лікарні після операції. Він повідомив, що порвав правий грудний м'яз, тому потребував хірургічного втручання. Актор показував свій шлях одужання в інстаграмі.

На жаль, після цього Вітторіо потрапив у жахливу автокатастрофу. Він зазнав перелому хребця, ушкодження тканин, на обидві ноги потрібно було накласти шви, – актор вижив дивом.

Після 12-тижневої перерви у тренуваннях, 23 березня Пірбазарі повернувся до спортзалу. 30 березня, за день до смерті, Вітторіо поділився селфі.

Моя нинішня форма після 12 тижнів без фізичних навантажень або без особливих вправ. Звісно, це не порівняти з тим, що було раніше, але, зважаючи на обставини, я на правильному шляху,

– писав актор.



Останнє селфі Вітторіо Пірбазарі / Фото з його інстаграму

Подробиці смерті Вітторіо Пірбазарі наразі невідомі. Німецька поліція не надавала жодної інформації про ймовірну причину раптової смерті актора.

За межами свого успіху у фітнесі, Вітторіо був відомий як актор телесеріалу Netflix "Берлінські пси", що вийшов у 2018 році. Його фото з поліціянтом стало вірусним у соціальних мережах.



Вітторіо Пірбазарі на зйомках / Фото з інстаграму Вітторіо Пірбазарі

У Пірбазарі була дівчина та маленький син, який народився у 2020.