27-летняя Гюлер Эрдоган приехала в город Гиресун на праздник вместе с семьей. Но ночью 1 апреля модель погибла, пишет Show 24 со ссылкой на Hurriyet.

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В прессе сообщили, что Гюлер Эрдоган посетила местное развлекательное заведение, после чего села за руль автомобиля. Полицейские обнаружили, что модель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Она якобы бросила авто и начала убегать под правоохранителей, но упала на дорогу с эстакады и попала под колеса автомобиля. Из-за серьезных травм Гюлер Эрдоган скончалась на месте.

Во время проверки было установлено, что Эрдоган была пьяной. Она бросила машину и убежала. На место происшествия сразу вызвали несколько скорых, однако в ходе расследования было установлено, что Гюлер Эрдоган погибла,

– рассказали в полиции.

Чем была известна Гюлер Эрдоган

Гюлер Эрдоган родом из Турции, но последние годы проживала в Косово.

Девушка занималась моделингом. Она была обладательницей титула "Мисс Европа – Косово".

Полиция расследует дело о гибели Гюлер Эрдоган.