Міша Кацурін отруївся у власному закладі у Львові: його госпіталізували

Ресторатор Міша Кацурін повідомив, що потрапив у лікарню через серйозне отруєння. Ще 11 гостей його ресторану у Львові повідомили про схожі симптоми.

Ресторатор і чоловік Надя Дорофєєвої припустив, що причиною отруєння стали яйця і яєчний крем у десертах 14 та 15 липня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Михайла Кацуріна.

До слова Надя Дорофєєва налякала фанів знімком з лікарні: "Організм потрошки сиплеться"

Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння,

– розповів Кацурін.

Ресторатор повідомив, що сплатить рахунки за лікування всім, хто отруївся. Він перебуває на зв'язку з тими, хто звернувся за допомогою.

"Я теж лягаю в інфекційну, бо стан паскудний", – додав Міша Кацурін.

Заклад "Китайський привіт", що нещодавно відкрився у Львові, закрили до з'ясування всіх обставин. Санстанція вже перевірила працівників, поверхні й продукти. Результати повідомлять кожному, хто теж отруївся. Всі продукти, які зараз є в ресторані, утилізують.

Міша Кацурін підкреслив, що якість продуктів та безпека – це один з найважливіших речей для нього та його команди. Адже після 10 років роботи його заклад відвідують близько пів мільйона людей у рік.

Як нам пояснили в інфекційній – кожного літа в ресторанах стається декілька аналогічних, так званих "спалахів". На жаль, цього разу "спалах" стався з нами. Вибач, Львів. Нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися,

– підсумував ресторатор.



Міша Кацурін / Фото з інстаграму Міші Кацуріна

Надя Дорофєєва прокоментувала допис чоловіка та побажала всім постраждалим швидкого одужання.

"Мені так шкода, коханий. Головне, щоб люди й ти швидше одужали", – написала співачка.

Хто такий Міша Кацурін?