Надя Дорофєєва потрапила до лікарні: чоловік співачки показав фото з палати

Ресторатор Міша Кацурін поділився фотографією своєї дружини, співачки Наді Дорофєєвої, з лікарняної палати.

На знімку артистка позує у простій картатій сорочці поруч із тацею з їжею – без макіяжу та з усмішкою на обличчі. Світлину Михайло запостив в інстаграм-сторіс.

Міша Кацурін показав фото Наді Дорофєєвої з лікарняної палати / Скриншот з інстаграм-сторіс misha_katsurin

Що саме привело виконавицю до лікарів, наразі залишається загадкою. Ані сам ресторатор, ані Надя поки не давали жодних коментарів щодо її самопочуття чи діагнозу.

Втім, цілком імовірно, що візит до лікарів пов'язаний із її нещодавніми проблемами з голосом. Як відомо, наприкінці серпня медики діагностували у Наді крововилив у голосову зв'язку. Через це зірці довелося понад тиждень дотримуватися режиму абсолютного мовчання задля відновлення. Виконавиця зізнавалася, що повертатися до вокалу після такої перерви було доволі хвилююче, однак зараз вона поступово розспівується, продовжує лікування та готується до наступних концертів.

Тим часом проблеми зі здоров'ям спіткали й західних селебриті. Світова телезірка Кім Кардашян перенесла операцію на стравоході.