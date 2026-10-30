Надя Дорофеева попала в больницу: муж певицы показал фото из палаты

На снимке артистка позирует в простой клетчатой рубашке рядом с подносом с едой – без макияжа и с улыбкой на лице. Фотографию Михаил опубликовал в инстаграм-сторис.

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Миша Кацурин показал фото Нади Дорофеевой из больничной палаты / Скриншот из Instagram-сторис misha_katsurin

Что именно привело певицу к врачам, пока остается загадкой. Ни сам ресторатор, ни Надя не давали никаких комментариев относительно ее самочувствия или диагноза.

Впрочем, вполне вероятно, что визит к врачам связан с ее недавними проблемами с голосом. Как известно, в конце августа медики диагностировали у Нади кровоизлияние в голосовую связку. Из-за этого звезде пришлось более недели соблюдать режим абсолютного молчания для восстановления. Исполнительница признавалась, что возвращаться к вокалу после такого перерыва было довольно волнительно, однако сейчас она постепенно распевается, продолжает лечение и готовится к следующим концертам.

Между тем проблемы со здоровьем постигли и западных знаменитостей. Мировая телезвезда Ким Кардашьян перенесла операцию на пищеводе.