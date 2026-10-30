Кім Кардашян перенесла операцію на стравоході: її батько помер від раку цього органа

Згодом знаменитість перенесла операцію, під час якої лікарі мали видалити певні зміни в органі. Про це повідомляє видання Page Six.

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Про свій діагноз 46-річна засновниця бренду Skims розповіла в новому епізоді сімейного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Спочатку вона поскаржилася на погане самопочуття та сильний біль у горлі.

Останнім часом я почуваюся трохи недобре. Сьогодні в мене дуже болить горло– поділилася Кім.

Після огляду лікар повідомив знаменитості, що в неї є невелике запалення стравоходу. Він запропонував розпочати медикаментозне лікування, а згодом пройти додаткову процедуру, щоб детальніше обстежити орган і визначити, чи потрібне подальше втручання.

Знаменитість зізналася, що новина про хворобу неабияк її налякала. Вона не хотіла розповідати про це багатьом, адже її батько Роберт Кардашян-старший помер від раку стравоходу у 59 років. Це сталося у 2003 році.

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Цей діагноз дуже сильно мене зачепив. Я просто не хочу навіть думати про це, адже мій тато помер від раку стравоходу. Сподіваюся, що зможу просто приймати ліки й усе минеться. Але я не знаю, чого очікувати– сказала телезірка.

Кім Кардашян з татом / Фото з інстаграм-сторінки kimkardashian

Зауважимо, що езофагіт – це запалення слизової оболонки стравоходу. Однією з найпоширеніших причин цього стану є гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). За інформацією Mayo Clinic, якщо ГЕРХ триває довго, це може збільшити ризик раку стравоходу.

Раніше своєю історією боротьби з раком поділилася українська блогерка Наталя Чабан. Про страшний діагноз вона дізналася у 18 років.