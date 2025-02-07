Виходила зі сльозами після переговорів, – Мішель Андраде висловилася про роботу з Потапом

Раніше співачка Мішель Андраде співпрацювала з музичним лейблом МОЗGІ Entertainment, тож її продюсером був Потап. Дівчина зізналася, що деякий час не могла налагодити комунікацію з ним.

Про це вона розповіла у шоу NABARI, передає 24 Канал. Андраде попросили назвати найменш приємну людину в лейблі МОЗGІ Entertainment.

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Я не можу сказати, що він (Потап – 24 Канал) найменш приємна людина, але просто інколи мені було страшно. Я готувалась до розмов з ним або виходила зі сльозами після якихось переговорів,

– зізналась Мішель Андраде.

За словами артистки, конфлікти з колишнім продюсером виникали через те, що вони були дуже близькі. На думку співачки, Потап менш приємний, аніж Позитив, Надя Дорофєєва та учасники гурту Mozgi.

Хоча Мішель Андраде вже не працює з лейблом МОЗGІ Entertainment, але не виключає, що у майбутньому їхня співпраця може відновитися.

Мішель Андраде в шоу NABARI: дивіться відео онлайн

Мішель Андраде пішла з МОЗGІ Entertainment