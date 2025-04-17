Стала відома причина смерті зірки серіалу про Баффі Мішель Трахтенберг

Судмедексперт Нью-Йорка повідомив, що американська акторка Мішель Трахтенберг померла від ускладнень, спричинених діабетом. Зірку серіалів "Баффі – винищувачка вампірів" та "Пліткарка" знайшли без свідомості в лютому у її квартирі.

Офіційні особи не проводили патологоанатомічного дослідження, але сказали, що токсикологічні тести визначили причину смерті акторки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Мішель Трахтенберг була найбільш відома за роллю Дон Саммерс у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" та за роллю Джорджини Спаркс у серіалі "Пліткарка". Крім того, вона знялася у таких фільмах: "Євротур", "Принцеса льоду", "Вбивство Кеннеді", "Міста-побратими", "Татові знову 17" та інших.

Раніше повідомлялося, що родина акторки ухвалила рішення не проводити розтин, причиною стали релігійні переконання. Офіс головного медичного експерта Нью-Йорка підтвердив, що поважає вибір близьких Мішель.

Що відомо про смерть Мішель Трахтенберг